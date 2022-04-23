منفذ طريبيل يباشر بتدقيق الوصل الجمركي والضريبي الكترونياً

2022/04/23 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن مباشرة منفذ طريبيل بتدقيق الوصل الجمركي والضريبي الكترونياً.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "إستناداً لتوجيهات رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، باشر منفذ طريبيل الحدودي بتطبيق برنامج تدقيق الوصل الجمركي والضريبي بشكل إلكتروني ،لمنع عمليات التزوير أو التلاعب بالوصولات الجمركية والضريبية للمعاملات بما يضمن جباية الأموال الحقيقية للدولة ومنع هدر المال العام".

وأضاف البيان أن "الهيئة ستستمر وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب، بتفعيل البرنامج في باقي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية"، لافتاً الى أن "البرنامج مطبق حالياً في منافذ (مندلي والمنذرية والشلامجة وسفوان وأم قصر الأوسط) وهنالك إرادة كبيرة وحقيقية لتطوير العمل الالكتروني".

وأوضح أن "هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من توجه الحكومة نحو الحوكمة الالكترونية وبمتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء (رئيس لجنة الأمر الديواني 22 لسنة 2020)".

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