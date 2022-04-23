وزير المالية النمساوي: حظر الغاز الروسي سيضر بالنمسا أكثر من روسيا

2022/04/23 | 09:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية النمساوي، ماغنوس برونر، اليوم السبت، إن بلاده لن تدعم الحظر المحتمل على الغاز الروسي لأنه سيضر فيينا أكثر من موسكو.وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن الحظر المفروض على الغاز الروسي لن تدعمه النمسا وألمانيا والمجر.واضاف أنه “بمجرد أن تضربك العقوبات أكثر من الطرف المستهدف بالعقوبة، أعتقد وقتها لن […]

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