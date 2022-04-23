"كأننا في عصر الزومبي".. نشل وسطو في شوارع بلبنان

2022/04/23 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تحولنا إلى غابة بكل معنى الكلمة، الناس تفترس بعضها البعض، أو كأننا في عصر الزومبي، حيث لا تعرف من أين سيخرج عليك الخطر في الشوارع، دون أن يحميك أحد"، يقول مصطفى، 43 عاماً، في تعليقه لموقع "الحرة" على انتشار ظاهرة السرقة والنشل والسلب بقوة السلاح، التي باتت تؤرق البلاد وسكانها في الأسابيع الماضية.

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