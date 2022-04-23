أزهار النرجس قد تكون مفتاح مكافحة مرض ألزهايمر

2022/04/23 | 09:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قال العلماء إن أزهار النرجس البري تحتوي على مادة كيميائية يمكن أن تكون مفتاح مكافحة مرض ألزهايمر.وتنتج أزهار النرجس كميات كبيرة من الغالانتامين، الذي يصحح الخلل في الدماغ، والذي يعتقد أنه يسبب الحالة التنكسية.ويعتقد العلماء أن أزهار النرجس البري التي تزرع في الجبال السوداء في ويلز تنتج مواد كيميائية […]

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