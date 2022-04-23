المجتمع يتكون من طبقات اجتماعية وليس طوائف ومذاهب وأجندة مختلفة - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/23 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي لقد كشف أهل العلم والمعرفة من خلال قرائتهم للتاريخ البشري بأن التاريخ من ألفه إلى يائه هو صراع ونزاع وتناقضات بين التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية حسب الأعقاب المتتالية (المشاعية البدائية ونظام الرق والعبودية والإقطاع والرأسمالية ومراحلها (المرحلة التجارية التي بدأت بها الاكتشافات الجغرافية في القرن السادس عشر ..



والمرحلة الصناعية التي ظهرت فيها البورجوازية والثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ..



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