عن اليسار وسؤال الحرية - عبدالرزاق دحنون

2022/04/23 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون ما الذي كنا نفعله هناك؟هذا السؤال يجب عليه صادق عبد الرحمن في مقاله هذا.



وصادق عبد الرحمن اسم مستعار "حركي" وهو شيوعي سوري.



يقول: كنت أعرفُ أشياء قليلة عن السياسة والصراعات والتيارات الفكرية في بلادي يومَ غادرتُ مدينتي الصغيرة نحو العاصمة للدراسة في جامعتها، كنت أعرفُ أن التظاهر ممنوعٌ في بلادي، وأن التجمعات غير المرخصة ممنوعة، وأن ثمة شيوعيين مع السلطة، وشيوعيين خارجها، وأن أولئك الشي ......





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