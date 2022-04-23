2022/04/23 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى الكاظمي يصل الى الانبار .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل الى الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل الى الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).