2022/04/23 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا بين الغائم جزئيا الى غائم ممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس يوم غد الاحد في عموم مناطق البلاد سيكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".وأضاف البيان، أن "درجة الحرارة الصغرى في بغداد 13 مئوية والعظمى 35 مئوية".

وتابع، أن "طقس الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية ، سيكون غائما جزئيا وممطرا، مع عواصف رعدية احيانا في المناطق الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

وبين، ان "في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا ودرجات الحرراة تنخفض قليلا والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار وغيوم تدخل أجواء العراق.. تعرف على طقس الايام المقبلة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار وغيوم تدخل أجواء العراق.. تعرف على طقس الايام المقبلة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).