القضاء يدعو القوى السياسية إلى عدم زج اسمه في خلافاتهم

2022/04/23 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعا مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، القوى السياسية إلى عدم زج اسمه في خلافاتهم.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي وآليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي سواء كان لصالح او ضد متهم ما".

وأضاف أننا "ندعو الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية ومناكفاتهم الاعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة او المتخفية وراء اسماء وهمية كما ندعو الى عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على اسباب حزبية وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها".

وأوضح انها "تناقض نفسها في مواقفها ازاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي ذلك ان بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد من نفس المتهم في ظرف آخر وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الراي والموقف ازاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة الوطنية".

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