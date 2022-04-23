البندقية تتقاضى رسومًا تصل إلى 10 دولارات للسماح بدخولها في عام 2023

2022/04/23 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تهديد اليونسكو الأخير بإزالة البندقية عن قائمة التراث العالمي بسبب مشكلة السياحة المفرطة، ستكون المدينة هي الأولى في العالم التي تطلب رسوم دخول، مع نظام حجز يتم إعداده لزوارها بشكل يومي.

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