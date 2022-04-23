تجارة كردستان: قرار إلغاء الرسوم الجمركيَّة قابل للتمديد

2022/04/23 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة التجارة والصناعة في إقليم كردستان، السبت، ان قرار إلغاء الرسوم الجمركيَّة على المواد الغذائية الأساسية قابل للتمديد بحسب الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق والعالم.وقال المستشار الأقدم للوزارة فتحي المدرس في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “قرار إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الذي صدر عن مجلس […]

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