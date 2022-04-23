2022/04/23 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات حربية تركية تقصف ناحية شيلادزي شمالي دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/23 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات حربية تركية تقصف ناحية شيلادزي شمالي دهوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات حربية تركية تقصف ناحية شيلادزي شمالي دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).