المخابرات البريطانية: روسيا لم تحقق مكاسب لشدة المقاومة الأوكرانية

2022/04/23 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، أن القوات الروسية لم تحقق أي مكاسب كبيرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية على الرغم من زيادة نشاطها وذلك بسبب الهجمات المضادة الأوكرانية التي تواصل عرقلة مساعيها.

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