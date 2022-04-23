طائرات تركية تقصف ناحية شيلادزي شمال دهوك

2022/04/23 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفذت طائرات تركية، اليوم السبت، قصفا جويا على ناحية شيلادزي شمال دهوك.

وقال مصدر امني لـ( بغداد اليوم)، ان "طائرات حربية تركية قصفت جبل كورزار بناحية شيلادزي شمال دهوك كما أن مروحيات تركية قصفت مواقع في قمتي جبل مامرشان وكورزار بناحية شيلادزي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك".

واضاف انه "لايعرف حجم الخسائر البشرية والمادية حتى الآن".

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