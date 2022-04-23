2022/04/23 | 10:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجددا بعد أن أنهى خطابه في مدينة سياتل، مد يده للمصافحة على الرغم من عدم وجود أي شخص قربه في تلك اللحظة.وأنهى بايدن جولته في البلاد بخطاب حول الإصلاحات المقترحة، وعندما قال وداعا للجمهور، استدار ويده ممدودة للمصافحة رغم عدم وجود أي أحد في الخلف.بعد ذلك […]

ظهرت المقالة للمرة الثانية في أسبوع..



بايدن يصافح الهواء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الثانية في أسبوع.. بايدن يصافح الهواء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الثانية في أسبوع.. بايدن يصافح الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).