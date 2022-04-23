روسيا تعلن إسقاط طائرة أوكرانية في منطقة خاركيف

2022/04/23 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو ـ 25 في منطقة خاركيف.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه السلطات في محافظة أوديسا الأوكرانية بان "روسيا حركت 4 غواصات من قاعدة في شبه جزيرة القرم باتجاه البحر الأسود".

المصدر: سكاي نيوز

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