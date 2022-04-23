ارتفاع اسعار صرف الدولار في بورصات بغداد

2022/04/23 | 11:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت كل من بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم، 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح الخميس الماضي 147400 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فأن بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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