إيران.. هجوم مسلح على جنرال في الحرس الثوري

2022/04/23 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام رسمية أن مسلحين فتحوا النار على سيارة تقل جنرالًا في الحرس الثوري الإيراني صباح السبت، ما أسفر عن مقتل حارس شخصي.

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