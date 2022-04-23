المثنى: مستشفى سعة 20 سريراً يكلف اربعة مليارت دينار والنزاهة تتحرك.. (وثائق)

2022/04/23 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر محلي في محافظة المثنى، اليوم السبت، عن إحالة مستشفى سعة ٢٠ سريرا بكلفة اربعة مليارت دينار في السماوة، مبينا ان هيئة النزاهة تحركت لوجود شبهات فساد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مستشفى في السماوة، تمت احالته الى شركة بكلفة 4 مليار دينار علما ان المستشفى سعة 20 سرير فقط، اي […]

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