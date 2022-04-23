السعودية.. تداول فيديو

2022/04/23 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية "غش" بأوزان أكياس أرز الأمر الذي أثار تفاعلا.

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