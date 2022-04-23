2022/04/23 | 11:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعمال فنية مسروقة لفنانين رواد عراقيين تعرض في بغداد بعد استعادتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kjgU4H1H7VE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعمال فنية مسروقة لفنانين رواد عراقيين تعرض في بغداد بعد استعادتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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