رسمت في أربيل وستنفذ في بغداد.. الكشف عن تفاصيل مخطط إعادة “المطلوبين”

2022/04/23 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي , السبت , عن تفاصيل مخطط إعادة الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب والتحريض الطائفي, مشيرا الى ان هذه الخطة رسمت في أربيل لجعلها احد الأوراق الضاغطة على قوى الاطار التنسيقي.وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” […]

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