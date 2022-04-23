2022/04/23 | 11:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس القضاء الأعلى ،اليوم السبت، الجهات والشخصيات السياسية إلى عدم زج اسمه في خلافاتهم.

وفي بيان لمجلس القضاء قال إن “القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الأدلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الأوراق التحقيقية أو إضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي أو الوظيفي أو الاجتماعي”، لافتاً الى أن “آليات عمل القضاء لا تخضع لأي تأثير سياسي سواء كان لصالح أو ضد متهم ما”.

ودعا المجلس “الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسمه في خلافاتهم السياسية ومناكفاتهم الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي الصريحة أو المتخفية وراء أسماء وهمية وعدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية معروفة للمطلعين عن قرب منها أنها تناقض نفسها في مواقفها أزاء كل قضية فيها متهم له نشاط سياسي ،ذلك أن بعض هذه الجهات تدافع عن ذلك المتهم في ظرف معين ثم تناقض نفسها وتعمل بالضد من نفس المتهم في ظرف آخر ،وهذا السلوك يكشف عن شخصنة الراي والموقف إزاء كل قضية حسب المصلحة الضيقة لتلك الجهات بعيداً عن المصلحة الوطنية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يحذر السياسيين من زج اسمه في خلافاتهم السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يحذر السياسيين من زج اسمه في خلافاتهم السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).