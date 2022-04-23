أبو الهيل يكشف سبب استقالته من تدريب زاخو

2022/04/23 | 11:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المدرب عبد الوهاب أبو الهيل، سبب استقالته من تدريب فريق كرة القدم الأول بنادي زاخو الرياضي.وقال أبو الهيل لـ”ايرث نيوز”، “منذ توقيع العقد مع نادي زاخو، اتفقنا على هدف البقاء في دوري الكرة الممتاز، لكن الحمد لله تمكنا من بلوغ نصف نهائي كأس العراق والمنافسة على المراكز من 6 إلى 8 […]

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