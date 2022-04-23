الكاظمي لبقايا داعش: ليس هناك خيار أمامكم سوى الموت

2022/04/23 | 11:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي ،اليوم السبت، ضرورة الالتزام بالأوامر العسكرية والتوجيهات الصادرة عن القيادة.

وحيا الكاظمي خلال إشرافه على انطلاق عملية الإرادة الصلبة ،قادة العمليات والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، وأشار خلال لقاءه مع القيادات الى أن بقايا داعش ليس أمامها خيار سوى الموت.

وخاطب الدواعش بالقول: لقد اختبرتمونا جيداً، فنحن نسجل الانتصار تلو الانتصار، وأنتم تخسرون يوماً بعد يوم، ليس هناك خيار أمامكم سوى الموت، ولن نطمئن إلا بسحقكم.

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