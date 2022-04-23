بالوثيقة: شبهات فساد كبيرة لمستشفى بكلفة 4 مليار دينار في السماوة

2022/04/23 | 11:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ المثنى

افاد مصدر محلي، اليوم السبت، بوجود شبهات فساد كبيرة لمستشفى في السماوة بكلفة 4 مليار دينار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "مستشفى في السماوة، تم احالته الى شركة بكلفة 4 مليار دينار علماً ان المستشفى متكونة من 20 سرير فقط، اي ان سعر السرير الوحد 200 مليون دينار عراقي".

وأضاف أن "الرقم يمكن به انشاء مستشفى من 100 سرير وباحدث الاجهزة الطبية خصوصا انه مستشفى للنسائية والولادة".

وبين أنه "تم التحرك من قبل النزاهة لمتابعة هذا الملف، لوجود شبهات فساد كبيرة".

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