انتحار شاب بتناوله مادة سامة شرقي بغداد

2022/04/23 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإقدام شاب على الانتحار بعد تناوله مادة سامة داخل منزله في منطقة حي أور شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً من مواليد العام 2003، أقدم على الانتحار بعد تناوله مادة سامة داخل منزله ضمن منطقة حي أور شرقي بغداد".وأضاف، أن "الشاب تم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة"، مشيراً إلى "عدم معرفة أسباب الانتحار لغاية الآن".

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