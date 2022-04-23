مشاريع مدرة للدخل للنازحات العائدات الى مناطقهن المحررة

2022/04/23 | 12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن عزمها تقديم دعم للنساء النازحات العائدات إلى مناطقهنَّ الأصلية لإقامة مشاريع مدرة للدخل.

وقال مدير دائرة شؤون الفروع، المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في بيان إن "الوزارة تعمل على دعم النساء النازحات العائدات إلى مناطق سكناهنَّ الأصلية من خلال توفير فرص عمل لهن، حيث تم إعداد خطة من أجل النهوض بواقعهن المعيشي، إلى جانب دعم المنظمات الدولية والمجتمع المدني بهذا الصدد".

وأضاف جهاكير، أن "الدعم الخاص بالوزارة سيكون من خلال توفير أدوات العمل للمهن الخاصة بهن، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية وتعليمية حسب توجههن، حيث شهدت المدة الماضية إقامة دورات في كيفية إنشاء المشاريع المدرة للدخل في تخصصات الحاسوب والخياطة والحلاقة واللغة الإنكليزية وغيرها من المهن التي يعملن على تنفيذها، علاوة على تقديم معلومات استشارية وقانونية خاصة بمشاريعهن المستقبلية".

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