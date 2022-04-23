تناول الطعام المقيّد بجدول زمني..هل هو نهج أفضل من حساب السعرات الحرارية؟

2022/04/23 | 12:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تجد تجربة سريرية عشوائية جديدة مدتها عام واحد فرقًا كبيرًا في فقدان الوزن بين الأكل المقيد بالوقت وحساب السعرات الحرارية البسيط.

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