بوجبا يطرق أبواب الرحيل عن مانشستر يونايتد

2022/04/23 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدو أن لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد بول بوجبا، خاض آخر مباراة له بقميص الشياطين الحمر، حسبما أفاد المدير الفني الحالي رالف رانجنيك.وأشار رانجنيك إلى أنه “على الأرجح أن بوجبا لن يتواجد في مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، وبالنظر إلى مدة غيابه للإصابة، فلن يشارك في مباراة أخرى”.وقال رانجنيك في تصريحات […]

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