عقد جولة خامسة من المفاوضات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية

2022/04/23 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام الايراني ،اليوم السبت، عن عقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وكالة نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ان مفاوضات بغداد جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى من الأمانة العاملة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس وكالة الاستخبارات السعودية مبينة ان الأجواء الإيجابية في الجولة الخامسة من المفاوضات عززت الآمال باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو ما سيمهد بحسب الوكالة الى توفير الأرضية لعقد اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين.

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