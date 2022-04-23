روسيا تعتزم نشر صواريخ ذات قدرات نووية بحلول الخريف

2022/04/23 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اعلنت روسيا عزمها نشر صواريخ سارمات ذات القدرات النووية بحلول الخريف.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين، قد اكد أن اختبارات صاروخ "سارمات" النووي الاستراتيجي الجديد، تجرى وفق الجدول الزمني المخطط لها.

وقال روغوزين اليوم الأربعاء: نجري اختبارات منهجية ومتسلسلة للمنظومة الصاروخية القتالية الاستراتيجية الجديدة "سارمات"، وفقا للخطة.



آمل بأن نتمكن من إدخالها في مرحلة اختبارات الطيران في الموعد الذي رسمه الرئيس فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يحل صاروخ "سارمات" العابر للقارات محل صاروخ "فويفدا" الاستراتيجي الأقوى في العالم بين الصواريخ المنطلقة من اليابسة (الشيطان SS-18 حسب تصنيف الناتو) في قوام القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية.

المصدر: وكالات

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