شاهد لماذا لا يستطيع الجيش الروسي اقتحام مصنع الصلب في ماريوبول

2022/04/23 | 12:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال آلاف المدنيين والمقاتلين محاصرون داخل منشأة لتصنيع الفولاذ في مدينة ماريوبول الأوكرانية، لتتحول إلى آخر معاقل المقاومة الأوكرانية في وجه الجيش الروسي الذي يحاول السيطرة على المدينة الاستراتيجية.

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