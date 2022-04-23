اربيل.. 12 مليار دينار لمواجهة جفاف متوقع هذا الموسم

2022/04/23 | 12:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو عن قرب تخصيص 12 مليار دينار لمواجهة الجفاف المحتمل هذا الموسم.

وقال خوشناو في تصريحات تابعتها “يس عراق”، إنه “حسب كل التوقعات ان هذا السنة ستكون سنة جفاف مثل العام الماضي الذي كان عاما صعبا”.

وأشار إلى انه “تم تخصيص سبعة مليار دينار عراقي لمواجهة الجفاف وحفر عدة ابار”.

ولفت إلى أن “هناك خمسة مليار آخر في طور تخصيص المبلغ من قبل حكومة الإقليم لمواجهة الجفاف”.

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