مشاجرة بالاسلحة تنتهي بإصابة اربعة اشخاص جنوب شرقي بغداد

2022/04/23 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحدوث مشاجرة بالاسلحة أسفرت عن إصابة اربعة اشخاص جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة عنيفة نتيجة خلافات عائلية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الزعفرانية".واضاف المصدر أن المشاجر "أسفرت عن اصابة ٤ اشخاص باطلاقات نارية بمنطقة متفرقة من الجسم، تم نقلهم الى المستشفى فيما لاذوا الطرف الثاني بالفرار".

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