خبير سوري: كردستان اصبحت ملاذا آمنا للقواعد الاسرائيلية المتقدمة

2022/04/23 | 12:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد الباحث بقضايا الامن الاجتماعي والوطني والقومي سعيد فارس السعيد ، السبت ، أن اقليم كردستان العراق أصبح ملاذا آمنا للقواعد إلاسرائيلية المتقدمة، مبينا أن الكيان الصهيوني يرى في الاقليم وليدا مشابها له بل حليفا استراتيجيا.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التنسيق التركي أصبح واضحا بكل المجالات مع مسؤولي الإقليم […]

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