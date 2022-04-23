نجاة الجنرال ألماسي من الاغتيال ومقتل المسؤول الأول عن حمايته

2022/04/23 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجا القيادي في الحرس الثوري الايراني ، حسين ألماسي، من محاولة اغتيال أسفرت عن مقتل المسؤول الاول عن حمايته الشخصية.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان مسلحين مجهولين هاجموا موكب قائد احدى كتائب القوات الخاصة بمدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان الجنرال حسين ألماسي وهو ما أسفر عن مصرع المسؤول عن حمايته محمود آبسالان وهو نجل أحد قادة الفيالق في الحرس الثوري.

من جهتها نفت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري اصابة الجنرال آلماسي على الرغم من تأكيد مصادر ايرانية اخرى اصابته بجروح بليغة

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