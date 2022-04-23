الضاري: يجب إبعاد الأنبار عن تداعيات الأزمة السياسية (فيديو)

2022/04/23 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

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التقى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ ،جمال الضاري ،اليوم السبت، شيوخ ووجهاء عشائر الأنبار.

واكد الشيخ جمال الضاري ضرورة استقرار المجتمع العراقي، وإبعاد الأنبار عن تداعيات الأزمة السياسية، وان تبقى مضايف العشائر المظلة الأكبر للجميع والمساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية.

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