0.5% من العراقيين تلقوا جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. والموجة الخامسة على الأبواب

2022/04/23 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد الملقحين بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يتجاوز الـ200 ألف، وهو مايمثل 0.5% من العراقيين، فيما أشرت أمراً قد ينبئ بدخول موجة خامسة من الجائحة.وقال مدير الصحة العامة، رياض عبد الأمير، إن “هناك تحذيرات من وجود زيادة في الإصابات بفيروس كورونا على […]

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