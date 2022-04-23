انتحار شاب بـ

2022/04/23 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانتحار شاب من مواليد 2003 داخل منزله في شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "شاباً من مواليد 2003 اقدم على الانتحار بعد تناوله مادة سامة داخل منزله في منطقة حي اور شمال شرقي بغداد".

وأضاف انه "تم نقل الشاب الى المستشفى فارق الحياة هناك"، مبيناً ان "أسباب الانتحار لم تعرف حتى الان".

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