تحديد موعد مباراة البرازيل والأرجنتين “الملغاة”

2022/04/23 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على الموعد النهائي لمباراة البرازيل والأرجنتين، التي ألغيت العام الماضي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.وتم إلغاء المباراة بعد دقائق على انطلاقها في ايلول الماضي، نظرا لاقتحام السلطات الطبية أرض الملعب، لمنع مشاركة بعض اللاعبين الأرجنتينيين القادمين من بريطانيا.وكشفت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية […]

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