الكاظمي يصدر عدداً من التوجيهات تخص عمليات الإرادة الصلبة

2022/04/23 | 13:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى مقر الفرقة الخامسة في قضاء الرطبة.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الكاظمي استمع إلى عرض مفصل عن عمليات الإرادة الصلبة-المرحلة الثانية من قبل قيادة العمليات المشتركة"، لافتاً الى أنه "أصدر عدداً من التوجيهات تخص العمليات".

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