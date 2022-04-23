2022/04/23 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، تنظيم "داعش" الارهابي

بمزيد من "الانتصارات" وسحق امير

التنظيم الجديد، فيما دعا القوات

الامنية العراقية الى ضرورة الالتزام

بالاوامر العسكرية وأخذ الحيطة وا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من عمق الصحراء.. الكاظمي يوجه رسالة الى تنظيم "داعش" الارهابي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من عمق الصحراء.. الكاظمي يوجه رسالة الى تنظيم "داعش" الارهابي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).