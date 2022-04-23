طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

2022/04/23 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم السبت، أن تشهد البلاد

خلال اليومين المقبلين طقسا بين الغائم

جزئيا إلى غائم ممطر مع انخفاض بدرجات

الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية

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