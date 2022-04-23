القضاء يحذر السياسيين من زج اسمه في خلافاتهم ومناكفاتهم

2022/04/23 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر القضاء العراقي، اليوم السبت،

السياسيين من زج اسم القضاء في خلافاتهم

السياسية ومناكفاتهم الإعلامية، فيما

أكد أن آليات عمله "لا تخضع لأي تأثير

سياسي".

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته

وكالة ن

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