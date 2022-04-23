المثنى.. تسجيل حالة يشتبه بإصابتها بفيروس “الحمى النزفية”

2022/04/23 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر طبي في المثنى، اليوم السبت، بتسجيل حالة يشتبه بإصابتها بفيروس “الحمى النزفية” في المحافظة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم تسجيل حالة يشتبه بإصابتها بفيروس الحمى النزفية بإحدى مناطق قضاء الوركاء”، مؤكداً “اتخاذ إجراءات عاجلة منها عزل الحالة والقيام بأعمال التعقيم في منزل المشتبه بإصابته”.وأضاف المصدر ان “الحالة نقلت […]

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تسجيل حالة يشتبه بإصابتها بفيروس “الحمى النزفية” أولاً على ايرث نيوز.

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