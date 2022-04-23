“مأساة إنسانية” بسبب دواء “باراسيتامول”

2022/04/23 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كانت جوان إيتا بيرغين (58 عاما) تعاني من سعال واعتلال في الصدر لمدة أسبوع في ديسمبر الماضي، وعالجت الأمر على عاتقها: تناولت جرعات متتالية من مسكن الآلام “ليمسيب”.ويحتوي المسكن “ليمسيب” على مادة ” باراسيتامول”، التي تسكّن الأوجاع الخفيفة والمتوسطة وتخفّض للحرارة، لكن الجرعة الزائدة من هذا الدواء خطرة على الكبد، كما يقول […]

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