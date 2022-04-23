تويتر تحظر اعلانات مضللة بشأن التغيير المناخي

2022/04/23 | 13:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومات المضللة حول تغير المناخ تقوض الجهود المبذولة لحماية الكوكب.

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