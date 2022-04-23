النزاهة: فقدان كارتات لقاح كورونا ومنحها لأشخاص لم يتلقوا اللقاح

2022/04/23 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم السبت، فقدان كارتات لقاح كورونا ومنحها لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.

وذكر بيان للهيئة، أن” فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى مستشفى الشفاء العام، كشف عن وجود فارقٍ كبيرٍ في كارتات اللقاح الخاصَّة بلقاح فايروس كورونا في المستشفى، إضافةً إلى وجود أشخاصٍ حصلوا على كارت اللقاح، بالرغم من عدم التلقيح”.

وأضاف إنَّ “الفريق قام بتدقيق السجلات الخاصَّة بمعلومات الأشخاص المُلقِّحين ضدَّ الفايروس والذين منح لهم كارت التلقيح، حيث لاحظ أن أعداد الكارتات التي تمَّ تسلُّمها من قبل المنفذ اللقاحي في المستشفى خلال الفترة من (11-8-2021 ولغاية 7-2-2022) بلغت (5,000) كارت، على الرغم من أنَّ الكارتات المُسلَّمة من قبل قسم الصحَّة العامَّة بلغت (9,000) كارت، إضافةً إلى وجود (1,000) شخصٍ حصلوا على الكارت، رغم عدم تلقِّـيهم اللقاح”.

وتابع ان” الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط حاوياتٍ تحتوي على أدويةٍ مُهرَّبةٍ في ميناء أم قصر الشمالي، لافتا إلى أنَّ” أعمال التحرّي والتفتيش التي قام بها الفريق قادت إلى ضبط الأدوية التي تمَّ إخفاؤها بين البضائع داخل حاوياتٍ”.

وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، اوضح انه” تم ضبط مُتَّهمٍ بحوزته ثلاث معاملاتٍ أصليَّـةٍ في دائرة الضريبة في الزبير دون وجود وكالةٍ عامَّةٍ أو خاصَّةٍ بتلك المعاملات، مبينا أنَّ “المُتَّهم يقوم بتعقيب المعاملات عبر استغلال علاقته بمُوظفين في الدائرة يقومون بتقديم التسهيلات له”.

واكد أنه” تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.

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