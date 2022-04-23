يونامي تؤكد دعمها للتخفيف من تأثير التغير المناخي

2022/04/23 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت بعثة الأمم المتحدة بالعراق ،اليوم السبت، دعمها للتخفيف من تأثير التغير المناخي.

وقالت البعثة في بيان أن حماية الأرض من خلال سياسات العمل البيئي أصبحت أولوية قصوى في العراق، مؤكدة دعمها في التخفيف من تأثير التغير المناخي والتكيف معه، من خلال تصميم مشاريع مستدامة تركز على دعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وسبل العيش والتنمية والاستثمارات في البنى التحتية للمياه ومياه الصرف الصحي والري وإدارة استهلاك المياه وكذلك استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

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